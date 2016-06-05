В США стартовал юбилейный Кубок Америки по футболу
Сиэтл, США, 5 июня, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Нынешний турнир Copa America — юбилейный, первый состоялся ровно сто лет назад. Теперь кроме южноамериканских команд в турнире участвуют также и сильнейшие команды Центральной и Северной Америки. Это позволило отобрать для к участия в соревнованиях шестнадцать команд. Все сборные разбиты на четыре группы по четыре команды.
Состав групп следующий.
Группа A
- [[[flag-us]]] Сборная США
- [[[flag-co]]] Сборная Колумбии
- [[[flag-cr]]] Сборная Коста-Рики
- [[[flag-py]]] Сборная Парагвая
Группа B
- [[[flag-br]]] Сборная Бразилии
- [[[flag-ec]]] Сборная Эквадора
- [[[flag-ht]]] Сборная Гаити
- [[[flag-pe]]] Сборная Перу
Группа C
- [[[flag-mx]]] Сборная Мексики
- [[[flag-uy]]] Сборная Уругвая
- [[[flag-jm]]] Сборная Ямайки
- [[[flag-ve]]] Сборная Венесуэлы
- Группа D
- [[[flag-ar]]] Сборная Аргентины
- [[[flag-cl]]] Сборная Чили
- [[[flag-pa]]] Сборная Панамы
- [[[flag-bo]]] Сборная Боливии
По две лучшие по итогам группового турнира команды выходят в плей-офф.
В группах A и B уже прошли матчи первого тура. Вот их результаты.
- [[[flag-us]]] Сборная США — [[[flag-co]]]Сборная Колумбии 0:2 (0:2)
- [[[flag-cr]]] Сборная Коста-Рики — [[[flag-py]]] Сборная Парагвая 0:0 (0:0)
- [[[flag-ht]]] Сборная Гаити — [[[flag-pe]]]Сборная Перу 0:1 (0:0)
- [[[flag-br]]] Сборная Бразилии — [[[flag-ec]]] Сборная Эквадора 0:0 (0:0)
Первые матчи не принесли каких-то очень неожиданных результатов, но уже произошёл судейский скандал, а точнее скандальчик. В матче сборных Бразилии и Эквадора судьи не засчитали гол в ворота Бразилии. Игрок эквадорской команды с самой лицевой линии отправил мяч в сторону ворот, а бразильский вратарь не удержал его у ближней штанги и запихнул в ворота. Судьям показалось, что мяч при подаче ушёл за линию поля, но на повторах было хорошо видно, что полностью мяч за линию не вышел. Все понимают, что в глобальном масштабе Бразилия сильнее Эквадора. Вот им и повезло. Пока ни для кого ничего не потеряно.
Сегодня ночью по московскому времени в борьбу вступят команды Группы C.