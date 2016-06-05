Сиэтл, США, 5 июня, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Нынешний турнир Copa America — юбилейный, первый состоялся ровно сто лет назад. Теперь кроме южноамериканских команд в турнире участвуют также и сильнейшие команды Центральной и Северной Америки. Это позволило отобрать для к участия в соревнованиях шестнадцать команд. Все сборные разбиты на четыре группы по четыре команды.

ca2016.com Болельщики на Кубке Америки

Состав групп следующий.

Группа A

[[[flag-us]]] Сборная США [[[flag-co]]] Сборная Колумбии [[[flag-cr]]] Сборная Коста-Рики [[[flag-py]]] Сборная Парагвая

Группа B

[[[flag-br]]] Сборная Бразилии [[[flag-ec]]] Сборная Эквадора [[[flag-ht]]] Сборная Гаити [[[flag-pe]]] Сборная Перу

Группа C

[[[flag-mx]]] Сборная Мексики [[[flag-uy]]] Сборная Уругвая [[[flag-jm]]] Сборная Ямайки [[[flag-ve]]] Сборная Венесуэлы Группа D [[[flag-ar]]] Сборная Аргентины [[[flag-cl]]] Сборная Чили [[[flag-pa]]] Сборная Панамы [[[flag-bo]]] Сборная Боливии

По две лучшие по итогам группового турнира команды выходят в плей-офф.

В группах A и B уже прошли матчи первого тура. Вот их результаты.

[[[flag-us]]] Сборная США — [[[flag-co]]] Сборная Колумбии 0:2 (0:2)

Сборная США — (0:2) [[[flag-cr]]] Сборная Коста-Рики — [[[flag-py]]] Сборная Парагвая 0:0 (0:0)

Сборная Коста-Рики — Сборная Парагвая (0:0) [[[flag-ht]]] Сборная Гаити — [[[flag-pe]]] Сборная Перу 0:1 (0:0)

Сборная Гаити — 0:1 (0:0) [[[flag-br]]] Сборная Бразилии — [[[flag-ec]]] Сборная Эквадора 0:0 (0:0)

Первые матчи не принесли каких-то очень неожиданных результатов, но уже произошёл судейский скандал, а точнее скандальчик. В матче сборных Бразилии и Эквадора судьи не засчитали гол в ворота Бразилии. Игрок эквадорской команды с самой лицевой линии отправил мяч в сторону ворот, а бразильский вратарь не удержал его у ближней штанги и запихнул в ворота. Судьям показалось, что мяч при подаче ушёл за линию поля, но на повторах было хорошо видно, что полностью мяч за линию не вышел. Все понимают, что в глобальном масштабе Бразилия сильнее Эквадора. Вот им и повезло. Пока ни для кого ничего не потеряно.

Сегодня ночью по московскому времени в борьбу вступят команды Группы C.