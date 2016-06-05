Вашингтон, 5 июня, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Американский стратегический самолет-разведчик RC-135V подлетел к побережью Калининградской области. Об этом, как передают «Ведомости», сообщают западные авиационные порталы, отслеживающие передвижение военной авиации.

DAIHYUN JI Американский самолёт-разведчик RC-135V

По данным порталов, самолет-разведчик с бортовым номером 64−14 844 и позывным TROG34, вылетевший 5 июня с авиабазы Mildenhall в Великобритании, выполнял задание в южной части Балтийского моря.

Отметим, что за последнее время самолеты-разведчики ВВС США подлетали к границам Российской Федерации 14 раз, в частности к Калининградской области.

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