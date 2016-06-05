Александровск, Пермский край, 5 июня, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В пермском крае в судебном участке № 1 Александровского судебного района состоялось судебное заседание по обвинению бывшего детского врача-стоматолога в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре города Александровска.

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Согласно материалам уголовного дела, в июле 2015 года детский врач-стоматолог поликлиники ГБУЗ ПК «АЦГБ» при проведении мероприятий по устранению аномалии уздечки языка восьмимесячной девочке проявила преступную небрежность и ввела малютке излишний объем обезболивающего средства — лидокаина. Девочка сразу же впала в лекарственную кому, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни.

Приговором суда врачу назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года.

Напомним, что в Прикамье продолжается судебный процесс по обвинению врача медико-санитарной части ФСИН России в поселке Ныробе в смерти заключенного. Его судят по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следствие утверждает, что врач, обследовав пациента, направил его на стационарное лечение в терапевтическое отделение, где осужденный скончался. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, врач допустил преступную небрежность. Имея достаточные данные к экстренной госпитализации, он не направил пациента в специализированное кардиологическое отделение.