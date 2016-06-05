Пермь, 5 июня, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В селе Березовка Кунгурского района Пермского края 5 июня в 00:43 местного времени (22:43 мск 4 июня) загорелось строение, которое на праве собственности принадлежит частному лицу. Позже оказалось, что там без регистрации проживало семь человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, которыми занималось АНО «Социум». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Франсиско Гойя. Пожар, огонь в ночи (фрагмент). 1793

Всего для ликвидации пожара привлекалось 18 человек личного состава, шесть единиц техники. До прибытия пожарных расчетов жильцы эвакуировались самостоятельно. В ходе тушения пожарные обнаружили без признаков жизни мужчин 1955 г.р. и 1953 г.р. Женщина 1971 г.р. (хозяйка дома) получила ожоги верхних дыхательных путей, она госпитализирована. Огнем повреждена кровля, веранда и дом по всей площади снаружи и внутри. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении одного из проживающих.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По данным следствия, тела мужчин обнаружены в помещениях, временно оборудованных для проживания в них людей. При осмотре на месте видимых внешних следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть наступила в результате острого отравления продуктами горения и обширных термических ожогов. В ходе осмотра места происшествия установлено, что в нарушение требований безопасности, помещения приюта не были оборудованы пожарной сигнализацией. Следов поджога здания не обнаружено.