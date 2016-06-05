Пермь, 5 июня, 2016, 16:43 — ИА Регнум. В Перми в ночь на 4 июня на улице Малкова 20 городских такси, блокировали автомобиль Infiniti без номеров, предположительно пьяный водитель которого устроил ДТП именно с автомобилем такси. Об этом сообщил один из участников социальной сети Мой город — Пермь!, опубликовавший видео, которое он снял с балкона своего дома. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Fabio Sola Penna Автомобили такси

Очевидцы и участники событий, опубликовавшие свои комментарии, утверждают, что причиной блокировки иномарки стало ДТП, с которого водитель Infiniti без номеров, попытался скрыться. По рации водитель таксомотора позвал коллег, которые и заблокировали не только чужое авто, но все движение по полосам в одном направлении. По словам самих таксистов, тот водитель был пьян, а они действовали в рамках закона. Причиной массового съезда стало желание передать нетрезвого водителя в руки правоохранителей, заверяют таксисты и заверяют, что до рукоприкладства дело не дошло.

Один из них в комментариях пишет, что на помощь пьяному водителю приехала его подруга на черном Range Rover и ее тоже блокировали во дворах.

На видео видно, что в конце конфликта к месту ДТП подъезжает полицейская машина. Однако, как утверждают очевидцы, к этому времени водитель Infiniti сбежал с места происшествия.

В полиции случившееся пока никак не комментируют.