Москва, 5 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Россия продолжит развивать «зеленую» экономику и создавать новые технологии производства энергии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своей поздравительной телеграмме российским экологам, опубликованной на сайте правительства РФ.

Olearys Экологичная экономика

«2017 год объявлен в России Годом экологии, — говорится в сообщении. — Это хорошая возможность сделать немало полезного, реализовать востребованные проекты, от которых зависит здоровье и сама жизнь миллионов наших граждан».

В телеграмме отмечается, что власти РФ продолжат «развивать «зеленую» экономику, создавать новые технологии производства энергии и рационального использования природных ресурсов, расширять сеть заповедников и национальных парков, совершенствовать природоохранное законодательство».

При этом Медведев выразил уверенность, что «общими усилиями мы добьемся успеха, сделаем все необходимое для повышения экологической безопасности нашей страны».

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