Уфа, 5 июня, 2016, 16:28 — ИА Регнум. В Башкирии завершившийся сегодня, 5 июня, первосвятительский визит патриарха Кирилла сможет способствовать возрождению православных традиций региона. Как заявили ИА REGNUM представители православной общественности Уфы, одним из направлений такой работы может стать установка поклонных крестов на месте исчезнувших храмов.

Установка памятного креста в Уса-Степановке в 2009 году

В рамках визита предстоятеля Русской Православной Церкви, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и глава Башкирии Рустэм Хамитов посетили Благовещенский район, где в селе Уса-Степановка патриархом был освящен поклонный крест на месте бывшего Петропавловского храма, настоятелем которого с 1959 по 1962 годы был его дед, священник Василий Гундяев.

«Для меня это очень памятное, особое место, мне о нём много рассказывал мой дед Василий Степанович Гундяев, — отметил глава РПЦ. — Рассказы деда о пребывании в Башкирии сыграли очень важную роль в моём духовном становлении. Я видел в нём пример преданного Богу человека — священника, который не убоялся ни отдаленности места, ни безлюдия, ни гор, ни одиночества».

«Уса-Степановка когда-то была крепким волостным селом, украшением которого стал прекрасный Петропавловский храм, закрытый в 1930-х годах, — пояснил епархиальный историк Павел Егоров. — В 1945−46 годах храм был открыт вновь, в 1962-м Петропавловскую церковь снова закрыли, превратили в клуб, потом в — зерносклад, в 70-х храм сгорел». По словам краеведов, на месте церкви вырос молодой лесок, по которому гуляли коровы. Вандалы жгли на месте алтаря костры, сталкивали в реку могильные плиты священников, похороненных у церкви. Уса-Степановка превратилась в умирающую деревеньку в 9 дворов.

20 сентября 2009 года православные активисты из Уфы расчистили место храма и установили небольшой деревянный памятный поклонный крест. В мае 2016 года на этом месте был установлен каменный памятный крест, который и был освящен в ходе первосвятительского визита.

«С 90-х годов в Башкирии установлено около 110 памятных крестов на месте разрушенных храмов, всего же по региону уничтожено около 720 церквей и часовен, — подчеркнул епархиальный историк. — Часть участков, находившихся под храмами, уже застроена. На месте разрушенных храмов предстоит поставить ещё несколько сотен крестов». Православные общественники Башкирии выразили надежду надежду, что после визита патриарха муниципальные власти не станут чинить препятствий в этом важном для сохранения истории края деле.

«Визит патриарха был очень важен для Башкирии, он, мы надеемся, послужит новым толчком возрождения православных традиций Уфимского края, — считают активисты. — Жаль, что он был таким непродолжительным и не смог вместить в себя ни освящение закладного камня будущего храма в Демском районе Уфы, хотя этот пункт был в программе, ни проблему восстановления заброшенных храмов, коих в республике около двадцати, ни обсуждение образовательных проблем, в частности, отсутствие в Башкирии православных гимназий».