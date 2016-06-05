Париж, 5 июня, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Автобус с чешскими туристами попал под обстрел на юго-востоке Франции. Как передают Вести.Ru, в результате инцидента пострадали 6 человек.

Tilemahos Efthimiadis Туристический автобус

ЧП произошло в субботу вечером, 4 июня, на международной скоростной автотрассе А7 близ города Монтелимар.

По предварительным данным, пассажирский автобус, в салоне которого находилось в общей сложности около 70 человек, возвращался в Чехию из Испании.

В настоящее время местная полиция ведет поиск злоумышленников.