Актюбинск (Актобе), Казахстан, 5 июня, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Перестрелка в трех частях города произошла в Актюбинске (Актобе) — областном центре на западе Казахстана. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает местная газета «Диапазон».

Geoffrey Fairchild Перестрелка

Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что перестрелка началась сегодня, 5 июня, после двух часов дня, а перед этим были ограблены три оружейных магазина.

«По неофициальным данным, мужчины лет 24−30 начали захват заложников у военной части, также были нападения на Илекский отдел полиции, в районе областной филармонии, 5 микрорайне», — говорится в сообщении.

В результате перестрелки пострадали двое, по некоторым данным, полиция задержала нескольких злоумышленников.

В городе оцеплены два района, идет массовая эвакуация людей из торгово-развлекательных центров Мега и Сити-центр, закрываются крупные магазины, торговые центры.

Правоохранительные органы попросили горожан не выходить из домов, в оцепленных районах дежурят бригады скорой помощи.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные журналисты, пресс-служба Департамента внутренних дел недоступна по мобильной связи, комментариев от департамента получить не удалось, пресс-служба областного акимата (администрации) готовит официальное сообщение по поводу произошедших событий.

Комментарий дал представитель Министерства внутренних дел Казахстана.

«В ДВД Актюбинской области поступило сообщение о нападении неизвестных лиц на оружейный магазин «Паллада». Стало известно о нападении на другой оружейный магазин и воинскую часть Нацгвардии. В ходе нападения убит продавец магазина «Паллада» и один человек ранен», — сообщил официальный представитель МВД Алмас Садубаев.

Он также заявил о гибели двух военных: «В воинской части при отражении нападения погиб офицер и один военнослужащий контрактник. Девять военнослужащих ранены».

Потери понесли и зачинщики стрельбы. По словам Садубаева, трое из них убиты, один задержан, и один ранен.

«Несколько преступников заблокированы, нескольким нападавшим удалось скрыться. Проводятся мероприятия по их задержанию. Предположительно нападавшие являются радикальными приверженцами нетрадиционных религиозных течений», — информировал представитель МВД.

Портал Тенгриньюс сообщает о более чем 20 пострадавших.

«Пострадавших очень много (…) Точные данные не могу сказать, все бригады заняты. Много бригад выехало, одна и та же несколько раз обслуживала. Больше 20 человек есть раненых, по погибшим не могу сказать», — сказали сотрудники станции скорой медицинской помощи города.

В группе «События Актобе» в социальной сети Фейсбук пользователи пишут, что идет контртеррористическая операция, и также призывают ограничить передвижения по городу. В твиттере по хэштегу #актобе пользователи размещают фотографии и сообщения, в одном из которых говорится, что захвачен автобус с пассажирами. Пользователь @bazigram в ветке комментариев с обсуждением событий в Актобе опубликовал фото, датированное сегодняшним днем, на котором изображена полицейская машина и два лежащих без движения человека в форме.

Аккаунт aktobe_zello разместил видео с перемещением сил правопорядка.

Напомним, в 2011 году теракты произошли в ряде городов Казахстана, в том числе в Актюбинске. В мае 2011 года в здании департамента Комитета национальной безопасности подорвался смертник, событие было квалифицировано как теракт.

Летом 2011 года в поселке Шубарши Актюбинской области были убиты полицейские, происшествие связывали как с деятельностью ваххабитов и салафитов, так и с «кражей нефти под прикрытием религиозных идей». Тогда в ходе спецоперации погибли пятеро полицейских.