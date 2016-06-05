Одесса, Украина, 5 июня, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, нынешний губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что на будущей неделе переносит свой рабочий кабинет в полевую палатку в районе ремонтных работ на автодороге Одесса—Рени. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Василий Верещагин. Наполеон I на Бородинских высотах. 1897

Саакашвили заявил, что будет проводить все рабочие встречи и приемы в палатке, которую разобьет на автодороге Одесса—Рени в одной из точек проведения ремонтных работ.

Губернатор Одесской области грозит, что не покинет палатку до тех пор, пока не будет обеспечено 100% финансирования фронта работ. «Хватит издеваться над людьми», — написал Саакашвили.

Он рассказал, что осмотрел все участки автодороги Одесса—Рени, где проводятся ремонтные работы. Саакашвили остался не удовлетворен ни их интенсивностью, ни объемом финансирования.

7 июня Саакашвили планирует встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, чтобы обсудить вопрос финансирования ремонтных работ на этой злосчастной дороге.

«Я очень надеюсь на Гройсмана и надлежащее выполнение данного президентом слова», — отметил губернатор Одесской области.

Эта автодорога соединяет Одессу с небольшим городком Рени на границе с Румынией. Она была построена в 1940—1950 годах и давно исчерпала свой ресурс. По оценкам специалистов, на 228 километрах дороги нужно провести текущий ремонт, а на 61 километре — капитальный. Кроме того, требуется построить 6 километров объездной дороги вокруг Рени.