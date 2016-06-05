Калининград, 5 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. На побережье Балтийского моря в Калининградской области волны выбросили тысячи майских жуков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в частности, мертвые насекомые покрыли пляж в курортном городе Пионерский.

Андрей Выползов ИА REGNUM Майские жуки в калининградском курорте Пионерский

Три года назад аналогичная ситуация произошла на побережье Балтики в Литве и Латвии. Власти Клайпеды даже выделили деньги на очистку песка от жуков. Тогда на свалку было вывезено свыше 80 тонн песка с насекомыми.

Причиной массовой гибели насекомых семейства пластинчатоусых является сильный ветер. Именно в майские дни личинки жуков созревают и выползают из земли наружу. Далее ветер несет их в море, где они и погибают.