Вашингтон, 5 июня, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Новость о смерти известного американского актера, комика и музыканта Джека Блэка оказалась шуткой. Об этом сегодня, 5 июня, сообщается на официальном аккаунте в Twitter музыкальной группы Tenacious D, вокалистом которой является Джек Блэк.

Ian T. McFarland Джек Блэк на концерте

Ранее на том же аккаунте появилось сообщение что Блэк умер сегодня ночью. «С тяжелым сердцем вынуждены сообщить, что Джека Блэка не стало прошлой ночью в 3:37. Причина смерти неизвестна», — было написано в Twitter группы.

Однако позже там появилось опровержение: «Легенда все еще жива, все хорошо, ребята».

Стоит отметить, что немногие поклонники творчества Блэка поверили в то, что он умер. Пользователи интернета посчитали, что Блэк стал жертвой такого явления как death hoax (лживые слухи о смерти знаменитости). Некоторые подписчики на аккаунт группы сообщили, что у них есть подтверждение того, что музыкант жив.

Примечательно, что сообщения о якобы смерти Блэка появлялись в 2011 и 2014 годах.

Блэк сыграл во многих голливудских фильмах. Он известен по таким картинам как «Враг государства», «Отпуск по обмену», «Солдаты неудачи», «Школа рока», «Джонни Стервятник» и многих других.

Именно Блэк озвучил панду По в серии мультфильмов «Кунг-Фу Панда».