Калуга, 5 июня, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Бывший начальник военного комиссариата Калужской области по Боровскому району Олег Гришан и его коллега из Малоярославецкого района Сергей Широков подозреваются во взяточничестве, сообщает 5 июня корреспондент ИА REGNUM.

коллаж pressaobninsk.ru Калужские военкомы за мзду пытались «отмазать» призывника от службы в армии

По информации пресс-службы Западного военного округа на двух начальников отделов военных комиссариатов в Калужской области заведены уголовные дела: экс-начальник отдела военного комиссариата Калужской области по Боровскому району Олег Гришан обвиняется по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), а экс-глава отдела военкомата по Малоярославецкому району Сергей Широков проходит по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По этим статьям им грозит до 7 лет лишения свободы.

Как пишет об этой истории обнинский общественно-политический еженедельник «ВЫ и МЫ», на примете у боровского военкома Олега Гришана был некий молодой человек, который очень сильно не хотел служить в армии и готов был за это заплатить, но проживал юноша в Малоярославецком районе, а значит помочь ему Олег Геннадьевич Гришан сам не мог, и тогда с предложением «обделать это дело» военком Гришан обратился к своему коллеге по Малоярославецкому району, который не смог устоять перед деньгами, которые сулила взятка от призывника.

Передавать деньги коллеги решили на одной из заправок Боровского района, где их и «накрыли» силовики. Однако «без боя» Олег Гришан правоохранительным органам сдаваться не собирался, Военком закрылся в автомобиле и даже пытался оказать сопротивление группе захвата.

Информацией об этой неприглядной истории военный комиссар Калужской области Олег Легкий с журналистами делиться не стал. Генерал-майор Олег Легкий на запрос редакции прояснить ситуацию, в присланной в отписке ответил по военному бойко: «Мол, боремся нещадно с коррупцией» и делаем все, чтобы другим неповадно было». Впрочем, о задержании силовиками подчиненных умолчал. Увы, «выносить сор из избы» в калужском областном военном комиссариате, извините, как-то не принято.