Москва, 5 июня, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Форвард московского «Спартака» Куинси Промес заявил, что из-за приостановки переговоров по продлению его контракта он может покинуть футбольный клуб. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает Voetbalprimeur.

spartak.com Куинси Промес

Промес играет за «Спартак» с августа 2014 года. В минувший сезон он забил 18 голов за «красно-белых» и стал вторым бомбардиром в премьер-лиге.

Легионер заявил, что в данный момент он открыт для предложений. Промес не исключает, что переговоры с руководством «Спартака» могут возобновиться позже.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов» отказался комментировать заявление Промеса.

Известно, что контракт Промеса со «Спартаком» истекает в конце 2017 года. В данный момент футболист отправился в отпуск.