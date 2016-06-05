Лима, 5 июня, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Сегодня в Перу состоится второй тур президентских выборов. Как сообщает BBC, разрыв между кандидатами в президенты Перу Кейко Фухимори и Педро Пабло Кучински перед началом голосования во втором туре выборов сократился до минимума. Об этом свидетельствуют последние данные экзит-поллов.

redjar Голосование на выборах

Оба кандидата в ходе предвыборной компании вели борьбу за каждый голос и обещали другим политическим партиям представительство во власти. Педро Пабло Кучински заявлял о создании «правительства большой базы» в случае победы на выборах, писало ранее ИА REGNUM Кроме этого, Педро Пабло Кучински заявил, что, присоединив к себе левые силы, он сможет нейтрализовать, в случае победы на президентских выборах сторонников Кейко Фухимори в парламенте. В свою очередь, Кейко Фухимори отметила, что ее вариант в случае прихода к власти — консенсус с другими партиями, комментирует Prensa Latina.

Ожидается, что в выборах примут участие 23 млн перуанцев. Согласно соцопросам накануне второго тура, около 5% избирателей так и не определились с выбором, а 12% готовы проголосовать против обоих кандидатов, сообщает Euronews.