Лос-Анджелес, США, 5 июня, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Известный американский актер, комик и музыкант Джек Блэк скончался в США в возрасте 46-ти лет. Об этом сегодня сообщается на официальной странице Twitter музыкальной группы Tenacious D, участником которой был Блэк. Многие СМИ распространили эту информации, но она пока не получила официального подтверждения.

vagueonthehow Джек Блэк

В сообщении в Twitter группы сказано: «С тяжелым сердцем я сообщаю, что Джек Блэк умер сегодня ночью в 3:37 утра. Причина смерти пока неизвестна».

Блэк сыграл во многих голливудских фильмах. Он известен по таким картинам, как «Враг государства», «Отпуск по обмену», «Солдаты неудачи», «Школа рока», «Джонни Стервятник», и многих других.

Именно Блэк озвучил панду По в серии мультфильмов «Кунг-Фу Панда».