Сингапур, 5 июня, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Власти Китайской народной республики ответили на призыв государственного секретаря США Джона Керри ограничить создание Поднебесной зоны ПВО в Южно-Китайском море. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает Reuters.

mod.gov.cn Противовоздушная оборона Китая

Заявление в ответ на призыв Керри сделал заместитель главы генерального штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК) адмирал Сунь Цзянго на конференции по безопасности «Шангри-ла диалог», которая проходит в эти дни в Сингапуре.

Адмирал подчеркнул, что Китай не создает проблем, но и не боится неприятностей. Он также добавил, что Поднебесная не позволит посягать на свой суверенитет и не допустит изоляции от других стран.

Напомним, ранее, сегодня глава Госдепа США Керри, находясь с официальным визитом в Монголии, призвал Китай не предпринимать в одностороннем порядке действий по развертыванию своих ПВО в Южно-Китайском море. Керри назвал такие действия КНР «провокационными».

Напомним, регион Южно-Китайского моря является сферой интересов Китая, Тайваня, Малайзии, Филиппин, Брунея и Вьетнама. Самая напряженная ситуация сложилась вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли. Считается, что этот регион богат нефтью и газом.

США считают, что они выступают гарантом безопасности в этом регионе. Вашингтон активно сдерживает силы Китая. США противостоят намерению КНР создать идентификационную зону ПВО в регионе. Подобную зону КНР уже создала в 2013 году в Восточно-Китайском море. Это вызвало активное осуждение со стороны США и Японии.