Пермь, 5 июня, 2016, 14:05 — ИА Регнум. В Пермском крае задержан местный министр информационного развития и связи Евгений Балуев. Об этом сегодня, 5 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Караваджо. Шулера. 1594

Сообщается, что Балуев был задержан накануне, 4 июня, в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при строительстве многофункциональных центров (МФЦ) в регионе.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в апреле этого года следственные органы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») в отношении руководителей пермских МФЦ. По данным ФСБ России чиновники в 2014—2015 годах завысили стоимость открытия сети многофункциональных центров на территории Прикамья.

Ущерб бюджету региона составил 31 млн рублей. Ленинский районный суд Перми 5 апреля арестовал директора пермского МФЦ Дмитрия Дымбрылова и его заместителя Наталью Гладких.