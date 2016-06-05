Калуга, 5 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В ночь на первое июня из окна кардиологического отделения стационара Клинической больницы №8 ФМБА России, что в городе Обнинске Калужской области, выбросился пациент. Мужчина с сердечным заболеванием, по одной из версий, отчаялся получить нормальное лечение и решил покончить жизнь самоубийством, сообщает 5 июня корреспондент ИА REGNUM.

kaluga24.tv Больной выбросился из окна кардиологического отделения в Обнинске

Между тем, доктора не спешили известить полицию о случившемся. Сигнал о том, что пациент клинической больницы №8 выбросился из окна, на пульт «02» вообще в ту ночь не поступал! В полицию сотрудники клинической больницы №8 обратились спустя двое суток после происшествия.

Как пишет по этому поводу обнинский общественно-политический еженедельник «ВЫ и МЫ», в кардиологический стационар бывший сотрудник спецслужб поступил 31 мая, с острыми болями в сердце. По словам врачей, боли удалось купировать. К вечеру вторника состояние мужчины было якобы стабилизировано, и после «интенсивной терапии» его перевели в обычную палату. К 23 часам по официальной версии больницы у пациента было зафиксировано «повышенное психомоторное возбуждение».

«Он начал требовать выписать его домой, говорил, что здоров, угрожал персоналу, — озвучил свою точку зрения главный врач больницы Владимир Петров. — Пытался встать и уйти. Поэтому дежурные медработники ввели ему препарат для нормализации психотической активности. Также пришлось применить фиксацию больного на кровати».

По словам главврача, после полуночи пациент самостоятельно освободился от фиксации и отправился в туалет кардиологического отделения. «Он сначала забаррикадировался в туалете и затем выпрыгнул из окна. Сотрудники охраны и медперсонал доставили его в реанимацию. Потом выяснилось, что он получил компрессионный перелом позвоночника — это травма, совместимая с жизнью», — сказал Петров.

Скончался мужчина через несколько часов после происшествия. Немедленно, по словам главврача, было произведено вскрытие, которое по предварительным данным показало обширнейший инфаркт с повреждением 2/3 сердца. Основной причиной смерти, вероятно, является именно это, считают врачи. «Но конечно все обстоятельства сыграли свою роковую роль», — оговаривается главврач Петров.

По мнению журналистов, в этом происшествии много белых пятен. Самое главное из которых — отсутствие своевременного оповещения силовых структур. Человек сначала выбросился (или его выбросили?) из окна, получил перелом позвоночника, через несколько часов скончался. А полицейских медики проинформировали о происшествии лишь на следующий день, быстро сделав вскрытие и оформив документы. Более того, выяснилось, что и самому главврачу его сотрудники о случившемся доложили далеко не сразу.