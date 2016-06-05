Дамаск, 5 июня, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В районе сирийского города Алеппо идет ожесточенный бой. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил журналистам представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Freedom House Разрушения в Алеппо

Сообщается, что ожесточенный бой идет в квартале Шейх-Максуд. Накануне этот квартал был обстрелян боевиками из артиллерии, минометов и РСЗО. Квартал сильно разрушен. Погибли сотни мирных жителей. Боевики всю ночь вели интенсивный обстрел со своих позиций в районе торгового центра Кастелло и населенного пункта Мухаим-Хандрат.

Сегодня боевики ведут наступление в квартале Шейх-Маскуд. Боевики используют артиллерию и бронетехнику.

Напомним, накануне российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (Обе организации запрещены в России) воспользовались режимом перемирия и восстановили свои силы на территориях, где находятся отряды так называемой «умеренной» оппозиции.

По этим территориям ВКС РФ и ВВС Сирии не наносят авиаударов, так как там действует режим перемирия. При этом, режим перемирия не распространяется на террористов, но «умеренная» оппозиция с ними не воюет, а фактически покрывает и дает восстановить боевой потенциал на контролируемых ей территориях.