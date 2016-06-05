Москва, 5 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Член Совета Федерации, заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич (Смоленская область) заявил, что военный блок НАТО готовит плацдарм для «глобального удара» по России. Об этом сегодня, 5 июня, пишут «Известия».

Feans Удар НАТО

Клинцевич подчеркнул, что у военного блока НАТО существует много серьезных планов в рамках концепции «глобального удара». «НАТО поднимает наши старые советские базы в Прибалтике, Румынии, Польше, расставляет там людей», — отметил член Совета Федерации.

Он напомнил, что численность военного контингента НАТО в этих странах увеличилась уже в 19 раз. «По сути, готовится плацдарм, куда может быть поставлено оборудование и подготовлены площадки для реализации больших планов», — считает Клинцевич.

При этом он успокоил, что в абсолютных цифрах контингент НАТО у западной российской границы пока не представляет опасности и не стоит из-за этого наводить панику.

Российские военные в курсе всего происходящего и внимательно отслеживают активность НАТО у границ РФ. С учетом этой активности Россия будет перенацеливать боевые средства и передвигать войска.