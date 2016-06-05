Берн, 5 июня, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В Швейцарии начался референдум по вопросу введения «гарантированного базового дохода». Об этом сегодня, 5 июня, сообщает ВВС.

Хубертус ван Хове. Раздача милостыни в богадельне. XIX век

«Гарантированный базовый доход» предполагает безусловную ежемесячную плату всем гражданам Швейцарии. Эта плата будет предоставляться вне зависимости от того, работает гражданин или нет.

Сторонники ведения такой нормы упирают на то, что в XXI веке производство становится все более автоматизированным и уже не нужно столько рабочих мест. Однако сторонников введения этой меры в Швейцарии, согласно соцопросам, только 25%.

Большинство опрошенных эту меру не поддерживают, так как считают, что отсутствие связи между проделанной работой и полученными деньгами плохо отразится на обществе.

Какова будет сумма «гарантированного базового дохода» референдум не определяет, но сторонники введения данной меры считают, что она должна быть в размере 2,5 тысяч швейцарских франков (около 170 тысяч рублей).

Стоит отметить, что власти Швейцарии выступают категорически против введения данной меры. Они боятся разбалансировки бюджета. Парламентские партии также не поддерживают введение «гарантированного базового дохода».