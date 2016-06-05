В «Шереметьево» молния ударила сразу в три самолета
Москва, 5 июня, 2016, 12:25 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Шереметьево» молния ударила сразу в три самолета, которые находятся на стоянке. Об этом сегодня, 5 июня, сообщают «Вести».
John Fowler
Удар молнии
Сообщается, что разряд молнии во время грозы одновременно ударил сразу в три самолета, стоявших на стоянке, — два Airbus и один Sukhoi Superjet 100.
После удара молнии на самолетах отключилась авионика и другие системы.
Было решено отстранить поврежденные самолеты от полетов. На них будет проведена комплексная проверка всех систем.
О пострадавших не сообщается.
Накануне на Московский регион обрушился сильный ливень с градом.