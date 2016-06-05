Калуга, 5 июня, 2016, 12:17 — ИА Регнум. «Афон для России: 1000 лет духовного наполнения русской жизни», — такая тема летней сессии Оптинского форума, который 4 июня прошел в актовом зале Калужской духовной семинарии.

Калужская епархия Заседание Оптинского форума в Калуге

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, в 2016 году отмечается 1000-летие русского присутствия на Афоне, как естественное следствие сделанного святым Владимиром выбора.

Торжественную часть заседания открыл председатель Оптинского форума, глава Калужской митрополии, председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

В начале приветственного слова владыка рассказал об работе Оптинского форума в Москве, где в форуме приняли участие ученые, деятели культуры, образования, духовенство, представители федеральных министерств и ведомств, творческих союзов России.

Говоря о праздновании 1000-летия духовных отношениях России и Афона, митрополит остановился на промыслительности и значении этой связи. Русская духовность и монашество развивалось параллельно с развитием монашества на Святой Горе и очень преуспела от влияния афонского подвижничества.

Свое внимание митрополит Калуджский и Боровский Климент остановил на вопросе принятия христианства святым князем Владимиром. Важно понимать, что глава государства не механически принял предложенную веру. Он изучил многие, но по водительству Святого Духа выбрал православие.

«Этот выбор и сейчас сохраняется в нас на генном уровне. Все остальное мы отвергаем как чужое. Греция приняла христианство, имея язык и культуру. Они только веру приняли. Даже в европейских странах вера прививалась к существующей культуре и традициям. На Руси вера была положена в основу языка и культуры. Наш народ не остановился на этом, он пошел дальше. Приняли форму, стали искать содержание. Где понимание веры, где правильный образ жизни? Наши предки нашли ответ. Где? На Афоне. Афон оказал громадное влияние на духовное формирование наших предков. Вскоре после крещения Руси на Святой Горе появились первые русские искатели духовной жизни. Они принесли нам сюда образец подвижничества. Преподобные Антоний и Феодосий основали Киево-Печерскую лавру, дальше по всей Руси стали основываться монастыри», — заявил владыка Климент.

Участниками калужского этапа форума стали студенты духовной семинарии, для которых мероприятие подобного уровня является неоценимым опытом в обучении.

Напомним, Оптинский форум по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит ежегодно. Основная задача форума — рассмотрение путей решения совместными усилиями гражданского общества, Русской Православной Церкви и структур власти духовно-нравственных проблем в обществе, семье и государстве с использованием традиционного духовного и культурного наследия России.