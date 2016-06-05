Вильнюс, 5 июня, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Большая колонна бронетехники армии США следует через Литву с остановками в малых городах. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба министерства обороны Литвы.

U.S. Army Europe Американская бронетехника

Сообщается, что движение военной техники США осуществляется в рамках операции по тактический передислокации Dragoon Ride.

Уточняется, что в составе колонны американской бронетехники следуют боевые машины пехоты Stryker, самоходные гаубицы и другие виды бронетехники, общим числом более 400 единиц. На технике следуют тысяча военнослужащих личного состава.

Колонна уже совершила остановки в городах Вилкавишкис и Паневежис. Общая протяженность маршрута — 2,4 тыс. километров. Конечный пункт — Эстония.

В Эстонии предстоят военные учения стран НАТО. Американская бронетехника из 2-го кавалерийского полка перебрасывается с места своей постоянной дислокации на базе Rose Barracks в Вилсеке, Германия.

Вслед за американской бронетехникой следует разведывательное подразделение из состава 12-й механизированной бригады бундесвера.

Напомним, операция по тактической передислокации Dragoon Ride является составной частью маневров НАТО Saber Strike 2016. Эти учения проводятся командованием вооруженных сил США в Европе. В этих учениях примут участие более 10 тысяч военнослужащих. Учения пройдут, в том числе, на нескольких полигонах в Литве. Активная фаза учений продлится до 13 июня.