Ростов-на-Дону, 5 июня, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В корпусе танкера, перевозившего 4,5 тысячи тонн мазута в Ростовской области по реке Дон, образовалась трещина. Об этом сегодня, 5 июня, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Bob Adams Танкер

Сообщается, что в корпусе танкера «Волгонефть-247» образовалась трещина при движении по реке Дон. Танкер был остановлен. Начались работы по ремонту и откачке воды из судна.

По данным источника, нефтепродукты в реку не попали. Судоходство по реке Дон нарушено не было.