Калининград, 5 июня, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 5 июня, выясняют подробности трагедии, связанной с двойным убийством и самоубийством.

Франсиско Гойя. Сатурн, пожирающий своего сына (фрагмент). 1823

Как сообщает официальный сайт прокуратуры Калининградской области, 43-летний мужчина жестоко убил своих детей — 7 и 11 лет, а затем сам покончил с жизнью.

Убийства произошли в двух районах областного центра — на территории Ленинградского и Центрального районов, — отмечает ведомство.

На место происшествия выехали заместитель прокурора области, прокуроры Ленинградского и Центрального районов Калининграда.

Кроме того, по поручению прокурора области организована проверка условий содержания и воспитания детей, работы соответствующих образовательных учреждений, подразделений по делам несовершеннолетних и защите их прав.