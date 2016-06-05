Германия, 5 июня, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Германии из-за плохих погодных условий организаторы остановили рок-фестиваль Rock am Ring, который проходил в городе Мендинг в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Об этом сегодня, 5 июня, пишут местные СМИ.

Incase Рок-фестиваль

Сообщается, что организаторы решили завершить рок-фестиваль на день раньше запланированного срока. Решение принято из-за непогоды.

Напомним, накануне фестиваль был приостановлен, так как молния ударила в зрителей. Пострадали 80 человек. Спустя несколько часов фестиваль продолжился.

Однако прогноз синоптиков на сегодня оказался неблагоприятным. Организаторы приняли решение остановить фестиваль.

Всего на фестиваль прибыли 92,5 тысячи человек.

В Германии продолжаются ливневые дожди. На юге страны значительные подтопления. Прогноз погоды остается неблагоприятным.

Rock am Ring — это один из крупнейших мировых рок-фестивалей, который проходит в Германии в первые выходные июня и длится четыре дня. Свою историю фестиваль начал в 1985 году.