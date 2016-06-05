Сингапур, 5 июня, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Российской Федерации Анатолий Антонов на международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) «Шангри-ла диалог» предостерег от «провокаций и эмоциональных действий» вблизи границы Корейской Народно-Демократической республики. Слова Антонова передают сегодня, 5 июня, РИА Новости.

stephan Флаги Северной Кореи

Антонов подчеркнул, что нельзя предпринимать какие-либо «эмоциональные» действия очень близко к границе КНДР. «Не нужно провоцировать их», — подчеркнул Антонов. Он пояснил, что ситуация от этого только ухудшится.

При этом замминистра обороны РФ подчеркнул, что Москва не может принять ракетно-ядерных амбиций КНДР. «Мы полностью поддерживаем все резолюции Совета Безопасности ООН по данному вопросу», — отметил Антонов.

Антонов заявил, что Москва всеми силами будет стремится к тому, чтобы Пхеньян стал членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и отказался от ядерного арсенала.