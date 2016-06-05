Москва, 5 июня, 2016, 10:22 — ИА Регнум. В общежитии Московского государственного технологического университета «Станкин» произошел крупный пожар. Об этом сегодня, 5 июня, пишет «Российская газета».

Ada Be Пожар в здании

Сообщается, что пожар возник на 6-м этаже кирпичного здания, где размещено общежитие. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 350 человек.

Причины, по которым возник пожар, не уточняется.

О жертвах или пострадавших данные не поступали.