Барнаул, 5 июня, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В результате высоких температур и обильного выпадения осадков в горах Алтая, в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю отмечают значительный подъем уровня воды в основных притоках Оби на территории Алтайского края. Вместе с тем, к концу текущей недели дожди прекратились. Поэтому в реках Чарыш, Катунь и Бия идёт спад уровня воды.

В Алтайском крае начинается вторая волна паводка

«На реке Обь повышение уровня воды пока сохраняется, но без достижения критических отметок. На сегодняшний день «дождевая» волна дошла до Барнаула. За минувшие сутки прирост воды в реке Обь в краевом центре составил 19 сантиметров, достигнув отметки в 484 сантиметра над нулём водомерного поста, что на 76 сантиметров ниже критического уровня», — отмечает пресс-служба ведомства.

В целом, отмечают спасатели, паводковая обстановка на территории Алтайского края стабилизировалась, уровни всех рек не превышают критических, подтопленных жилых домов и приусадебных участков на территории Алтайского края нет.