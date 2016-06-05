Сингапур, 5 июня, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Китайская народная республика выступает резко против размещения американской системы ПРО THAAD в Южной Корее. Этот шаг подрывает стратегическую стабильность в регионе, считают в Пекине. Такое заявление сделал накануне, 4 июня, заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР адмирал Сунь Цзяньго на конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла диалог», которая проходит в Сингапуре.

U.S. Missile Defense Agency Учения противоракетной обороны

Китайский адмирал подчеркнул, что его страна выступает решительно против размещения элементов американской системы ПРО THAAD в Южной Корее. Это сильно подорвет стратегическую устойчивость в регионе. Цзяньго подчеркнул, что все страны региона должны сохранять хладнокровие при разрешении проблем региона и поддерживать в нем мир. Все споры должны решаться политическим путем, отметил адмирал.

Напомним, в начале марта 2016 года Южная Корея активизировала переговоры с США по размещению элементов ПРО США THAAD в ответ на агрессивные действия Северной Кореи, которая провела ядерные и баллистические испытания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США также наращивают свою систему ПРО в Европе, которая направлена против России.