Сочи, Краснодарский край, 5 июня, 2016, 09:12 — ИА Регнум. В Сочи на автодороге А-147 «Джубга-Сочи», где накануне просел мост из-за ливневых дождей, начаты восстановительные работы. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю.

Алексей Саврасов. Распутица. 1894

Сообщается, что начато восстановление дороги и берегоукрепительные работы. На данный момент скоплений автомобилей на автодороге не наблюдается.

Напомним, накануне в Сочи выпало около 90 миллиметров осадков. Это вызвало аварийную ситуацию на автодороге А-147 в районе села Солоники, что привело к просадке автодорожного моста. Движение по трассе было остановлено, а затем организовано реверсивное движение.

Также МЧС сообщает, что вода уже ушла из домов в подтопленном поселке Тхагапш и обстановка там стабилизировалась.

Дорожная техника продолжает расчищать автодорогу в трех населенных пунктах в Лазаревском районе. Там дорога была перекрыта сошедшими селями.

Всего в ликвидации последствий разгула стихии участвуют 179 человек и 59 единиц техники.