Барнаул, 5 июня, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Стратегия развития Юго-Восточной зоны

Сервировка обеденного стола

Ученые из Санкт-Петербурга разработали Стратегию развития Юго-Восточной зоны Алтайского края на ближайшие 10 лет. Подробности 31 мая сообщает газета «Алтайская правда».

По мнению экспертов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», юго-восток играет значимую роль в экономике Алтайского края. В настоящее время эта зона занимает устойчивые позиции на продовольственных рынках края и страны, лидирующие позиции на российском биофармацевтическом рынке. Туризм дает мощный мультипликативный эффект развитию сопутствующих направлений бизнеса. За счет регионального и федерального бюджетов построены крупные объекты, такие как автомагистраль Белокуриха — «Белокуриха-2», автодорога Алтайское — Ая — Нижнекаянча, мост через Катунь, электросетевой комплекс «Бирюзовая Катунь» мощностью 25 МВт и другие.

При этом возможности уникального рекреационного, инновационного, промышленного, сельскохозяйственного потенциала еще далеко не исчерпаны.

«Здесь важно не только развивать инфраструктуру и повышать качество услуг, но и обеспечить транспортную доступность для всех регионов России», — считает ведущий эксперт Александр Курячий.

Основной акцент в Стратегии развития «Высшая школа экономики» делает на развитие агропромышленного комплекса, так как у него огромные перспективы. Одним из ключевых, по словам экспертов, может стать институт агрокооперации.

В статье «Алтайской правды» отмечается, В состав Юго-Восточной зоны входят Бийск, Белокуриха и 12 районов. В Алтайском крае уже приняты и реализуются стратегии Северо-Западной и Северо-Восточной зон.

Цемент подорожал

В магазинах Барнаула заявляют о подорожании цемента на 15% с 1 июня, а кое-где цену подняли заранее. Так сразу в нескольких несетевых магазинах отпускная цена за 50-килограммовый мешок с 200 рублей увеличилась до 230. Застройщики, в свою очередь, информируют об увеличении цен для оптовых покупателей. Об этом со ссылкой на генерального директора ОАО «Искитимцемент» Владимира Скакуна сообщает «Алтайский строительный портал». По его словам, текущее повышение цены на цемент — вынужденная мера для предприятия, в полной мере не покрывающая всего роста затрат.

«Основная причина — рост цен на энергоносители. Цемент — очень энергоемкий продукт. Повышение цен на энергоресурсы (газ, электроэнергия, топливо), а также железнодорожный тариф увеличиваются ежегодно. С 1 июля 2016 года произойдет очередное повышение цен», — поясняет Владимир Скакун. Удорожание связано и с введением системы «Платон» и с сезонным закрытием дорог для большегрузного транспорта, — полагает эксперт.

Бюджет Барнаула секвестирован

Депутаты Барнаульской городской Думы внесли изменения и дополнения в бюджет города: об этом 3 июня сообщают корреспонденты телепроекта «Наши новости».

По итогам заседания Думы доходную часть бюджета краевой столицы решено сократить на 360 миллионов рублей.

Как пояснил Андрей Солодилов, председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике, сделать это пришлось из-за падения налоговых и неналоговых поступлений, что связано со снижением социально-экономических показателей развития города. Утвердили депутаты и сокращение по расходам почти на 220 миллионов рублей. Расходы уменьшаться на капремонт муниципального имущества и аппарат управления мэрии. Существенная экономия произошла в результате размещения муниципальных заказов, в которых была снижена цена контракта.

Социальных сфер изменения в бюджете не коснулись, прокомментировали решение депутаты городской думы. После поправок дефицит бюджета составил 141 миллион рублей, — поясняют корреспонденты «НН».

Алтайские коммунальщики увеличивают тарифы

Стоимость коммунальных услуг увеличится с 1 июля в Алтайском крае. Об этом 3 июля сообщает газета «Комсомольская правда». По данным управления по регулированию цен и тарифов, подорожают электроэнергия, отопление, водоснабжение и водоотведение. Жители городов, у которых в квартирах установлены газовые плиты, за электричество будут платить на 10 копеек больше: вместо 3,60 руб за кВт/час — 3,70.

Для горожан с электроплитами и сельчан цена за кВт/час подскочит на 20 копеек: с 2,70 руб. до 2,90. Что касается тепла и воды, то повышение стоимости на эти услуги будет разным. Все зависит от территории и ресурсоснабжающей организации. В Заринске потребители Жилищно-коммунального управления будут платить за теплоснабжение вместо 549,23 руб. за гигакалорию — 562,09 руб. А потребители Новоалтайских тепловых сетей за эту же услугу раскошелятся на 2010 руб. вместо прежних 1901,49.Водоканал Бийска повысит цену на водоснабжение с 17,88 до 18,43 руб за куб. А Барнаульский водоканал — с 20,23 до 22,31 руб.

Черные лесорубы в Бийске

Глава администрации Бийска Николай Нонко признался журналистам в существовании проблемы несанкционированных рубок. Об этом 31 мая сообщила газета «Бийский рабочий».

«Не могу сказать, что в городских лесах нет несанкционированных рубок. Черными лесорубами занимаются и «Леспромэкспорт», и полиция. Муниципалитет тоже обращался к правоохранителям, писали заявление. Кстати, часто таких злоумышленников находят и серьезно штрафуют. А что касается рубок, которые ведет «Леспромэкспорт», они проходят в рамках Лесохозяйственного регламента, который предприятию разработали специалисты новосибирского института. Большие сосны рубят, потому что они чаще всего подвержены различным заболеваниям, от которых надо оградить молодую поросль. Регламент и определяет объемы и места вырубок, которые необходимо проводить ежегодно», — отметил Николай Нонко.

Алтайские коммунисты «сменили пол»

О кадровых перестановках в алтайском крайкоме КПРФ 30 мая сообщило ИА «Банкфакс». В материале «Алтайские коммунисты «сменили пол» перед выборами» сообщается, что новым персеком вместо Сергея Юрченко ожидаемо была назначена в прошлом секретарь по оргработе 32-летняя Мария Прусакова.

Новый персек охарактеризован на офсайте крайкома КПРФ как «молодой коммунист Железнодорожного района Барнаула, имеющий за плечами, несмотря на возраст, 15-летний партийный стаж и опыт общественно-политической деятельности». Сергей Юрченко, ушедший с должности первого секретаря по настоянию президиума ЦК в середине мая, пожелал новому руководителю успешной и плодотворной работы. Выступавшие в прениях секретари и представители местных партийных отделений отмечали, что, несмотря на смену персека в сложный период подготовки к выборам, «молодое лицо в партийном руководстве будет мобилизующим и объединяющим фактором для наших сторонников, способствуя рассеиванию мифов об отсутствии кадров и бесперспективности КПРФ». Таким образом можно предположить, что в грядущей кампании по выборам в Госдуму и краевое Заксобрание коммунисты сделают упор на гендерное начало, а также юный возраст новоявленного персека, — пишет ИА «Банкфакс».

Журналисты НТВ оболгали алтайский «Алтапресс»

Журналисты НТВ оболгали четыре независимых российских СМИ, среди которых алтайский «Алтапресс». К таким выводам пришла российская общественная коллегия по жалобам на прессу. Эксперты изучили фильм «Должники госдепа», вышедший в эфире этого канала и пришли к выводу, что он создан, чтобы подорвать репутацию руководителя холдинга Юрия Пургина и его коллег, — об этом 2 июня сообщили корреспонденты телепроекта «Наши новости» («НН»).

СМИ, выставленные в фильме в негативном свете, обратились с жалобой на НТВ в коллегию по жалобам на прессу. Текст, а также звуковой и видеоряд фильма «Должники Госдепа» исследовал эксперт — доктор философских наук Светлана Шайхитдинова. По ее мнению, в материале ложные сведения подаются как факты. А создан он, чтобы подорвать репутацию независимых СМИ, — говорится в телесюжете «НН».

«Абсурдность этой ситуации, она же понятна. Но понятна, когда ты со спокойными мозгами холодно так анализируешь о чем же собственно сюжет. О компаниях, которые брали в долг и брали не где-то там, в темном углу и как-то скрытно, а брали в долг через российские банки, в соответствии с российским законодательством, подписывали международные договоры. И они отдают эти долги, и это считается предосудительным», — пояснил Юрий Пургин.

Опора на вузы

ИА «ПолитСибРу» 3 июня процитировало слова губернатора Александра Карлина по поводу инициатив о создании опорных вузов.

«Я не скрываю своего осторожного отношения к этому вопросу. Наша система образования имеет свои исторические особенности. Она очень непросто создавалась и жестко ее переформатировать — это огромные риски. Поэтому я не противостою генеральной линии, я не могу ей противостоять, но я буду делать все, чтобы такое укрупнение или создание опорного вуза было минимально травматично для нашей системы высшего профессионального образования. В Алтайском крае очень быстро находят поводы, чтобы себя понижать, а нужно искать и находить то, что представляет наши несомненные преимущества, одно из которых — это оптимальная сложившаяся система образования. Я опираюсь достаточно эффективно на 10 вузов, устойчивости больше. Мне говорят: создадим один, но такой! Знаете, один в поле не воин. Будем подходить к этому вопросу взвешанно и по уму», — заверил глава региона.

Толстеем или пухнем?

Специалисты НИИ питания выяснили, жители каких регионов России, наиболее склонны к лишнему весу. По результатам исследования, Алтайский край вошел в пятерку самых «толстых»: здесь ожирение зарегистрировано у 27 процентов жителей. Слова главного внештатного диетолога страны, академика РАН, профессора Виктора Тутельяна 3 июня цитирует ИД «Алтапресс».

«Впереди нашего края по количеству людей с лишним весом только Калужская, Московская и Нижегородская области. Немного отстают соседи по СФО — Красноярский край. В целом, по данным НИИ питания, избыточный вес имеют 60 процентов женщин и 50 процентов мужчин старше 30 лет. Настоящим ожирением страдают 26% россиян. Число людей с крайне избыточным весом в России заметно выросло за последние семь лет. С результатами исследований согласились и в Минздраве РФ, подтвердив, что сегодня наша страна по распространенности ожирения догнала США», — пишет алтайское издательство.

Вместе с тем, согласно другим исследованиям, Алтайский край является лидером, как регион, где живут самые бедные семьи, а учителя и воспитатели получают самую низкую зарплату.

Субсидированный авиаперелет из Барнаула в Крым

Продажу субсидированных билетов в направлении Барнаул-Симферополь начала авиакомпания «Уральские авиалинии». Об этом 2 июня сообщает газета «Аргументы и факты». Полеты по льготам можно осуществлять до 30 ноября. Стоимость самого дешевого билета в одну сторону составляет 6 250 рублей.

Субсидированные билеты доступны людям не старше 23 лет, женщинам старше 55 лет, а также мужчинам старше 60 лет. Кроме того, льготы распространяются на инвалидов первой группы и сопровождающих их лиц, инвалидов с детства второй и третьей групп, а также на сопровождающих детей-инвалидов.

Гуманный способ обращения с «бездомышами»

Бийское общество по защите животных «Преданность» первым в Алтайском крае выиграло аукцион на отлов и содержание бездомных собак и кошек. Обычно за этой завуалированной формулировкой стоит просто убийство животных: их жестоко травят разными препаратами или отстреливают. А в наукограде теперь все по-другому: животных будут прививать, чипировать, стерилизовать, а дальше искать хозяев или отпускать на улицу, — об этом 3 июня сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

По контракту за год через приют пройдут 736 собак, на эти цели выделено 400 тысяч рублей — сумма только кажется большой, но если разделить на каждого бездомыша, получается по 540 рублей. Стерилизация стоит около тысячи, а еще вакцины и еда, — информируют «Вести».

Что получится в Бийске, станет известно года через два. Но уже понятно, говорят здесь, что массовые убийства не сработали — из года в год в городе уничтожали около тысячи собак и кошек. Стерилизация должна как раз остановить неконтролируемый рост.

Всей деревней — в суд?

Жители маленького лесного села Червянка (Троицкий район) столкнулись с проблемой оформления домов в собственность. Об этом 30 мая пишет газета «На земле Троицкой».

«Все началось с лесхоза, на балансе которого были все дома. После того как лесхоз развалился, дома перешли в Боровлянскую администрацию на списание. Но ведь в них жили и живут люди. И прописывались все на законных правах. Так же, как и я, люди не могут прописать своих детей. «Детские» тоже не могут оформить. Многие боятся делать ремонт ветхих домов, так как деньги, потраченные на него, могут уйти в трубу: дом ведь списан, документов нет», — поясняет одна из жительниц села — Яна Неверова.

Она также отметила, что вопрос об оформлении упирается в огромные деньги, но разве они найдутся у пенсионеров, учителей, семей с детьми-инвалидами, многодетных?

В сельсовете, как выяснили корреспонденты «районки», о проблеме в Червянке знают, но в массовом порядке решить ее не смогут. Не исключено что селянам придется обращаться в суд.

«Что касается Червянки в целом, то люди в свое время, когда шла бесплатная приватизация жилья, отнеслись к этому вопросу несерьезно, что и привело к возникновению данной ситуации. По большому счету, от сельской и районной администраций мало что зависит. Мы ведь не можем изменить федеральные законы. Пусть люди обращаются к депутатам, надо проявлять больше активности, чтобы сдвинуть с места решение этой проблемы. И если дело дойдет до суда, то не надо этого бояться, ведь за них это все равно никто не сделает», — пояснил глава Боровлянского сельсовета Владимир Фомин.