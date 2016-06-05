Токио, 5 июня, 2016, 08:52 — ИА Регнум. На японском острове Окинава, где расположена военная база США «Кадена», американская военнослужащая была задержана за управление автомобилем в нетрезвом виде, из-за чего произошла авария. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает телекомпания NHK.

See-ming Lee Автомобильная авария

Сообщается, что американская военнослужащая на армейском автомобиле столкнулась с двумя легковыми автомобилями, следовавшими навстречу. В результате ДТП пострадали мужчина и женщина.

Анализ показал, что содержание алкоголя в крови американки превышено в шесть раз. К тому же она нарушила комендантский час. В связи с данным инцидентом министр обороны Японии заявил США протест.

На Окинаве с 27 мая введен комендантский час для всех сотрудников американской базы «Кадена». Такая мера была принята из-за громкого убийства молодой японки, в котором подозревается американский военный.