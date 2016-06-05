Вена, 5 июня, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что Евросоюзу следует перенять опыт Австралии в решении миграционного вопроса. Об этом он заявил в интервью австрийской газете Die Presse, которое опубликовано сегодня, 5 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Радушный приём мигрантов в ЕС

Курц считает, что тех мигрантов, которые хотят получить убежище в странах Европейского Союза, следует держать на островах в Средиземном море, в частности на островах Греции, и не пускать на континент. Такие меры воспрепятствуют мигрантам предпринимать рискованные путешествия в Европу.

Напомним, австралийская иммиграционная политика критикуется во всем мире из-за своей жесткости. Мигрантов, которые пытаются достичь австралийского берега на лодках разворачивают или отправляют в лагеря для беженцев в Науру и Папуа-Новую Гвинею. Там мигрантов содержат неопределенный срок, пока обрабатывается их заявление на предоставление статуса беженцев. Даже если они получат этот статус, переселяться в Австралию им не разрешат.

Курц отметил, что Евросоюз конечно же не может целиком скопировать австралийскую модель, но её принцип вполне можно применять в ЕС.

Также глава МИД Австрии подчеркнул, что Евросоюзу следует принять резолюцию, согласно которой, мигранты, прибывшие в Европу незаконным путем, должны потерять право запрашивать убежище.

Напомним, в 2015 году в Евросоюз прибыли почти 1,8 млн мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Люди бегут от вооруженных конфликтов у себя на родине в поисках лучшей жизни в Евросоюзе.

С начала 2016 года в Евросоюз прибыли 194 тысячи 611 человек. Из них погибли или пропали без вести 1475 человек. И это только официальные данные.