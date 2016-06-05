Нью-Дели, 5 июня, 2016, 07:46 — ИА Регнум. В индийском штате Махараштра пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и вылетел в кювет. Погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сегодня, 5 июня, сообщают местные СМИ.

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Сообщается, что смертельное ДТП произошло сегодня около 5:30 по местному времени (3:00 мск) на автодороге Пуна — Мумбаи. По данным полиции автобус врезался в два легковых автомобиля, которые остановились на обочине дороги в связи с неисправностями.

После столкновения с легковыми автомобилями, автобус вылетел в кювет, упав с высоты шести метров. На данный момент известно о 17 погибших. На месте работают полиция, спасательная служба и медики.