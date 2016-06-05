Вашингтон, 5 июня, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Ракетный эсминец ВМС США «Портер» 6 июня войдет в акваторию Черного моря через проливы Дарданеллы и Босфор. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает официальный сайт Шестого флота США.

Robert S. Price Эсминец США «Портер» стреляет

Сообщается, что ракетному эсминцу в Черном море предстоит провести некие «рутинные операции» в рамках «обычного размещения сил». Американский боевой корабль осуществит заходы в порты и поучаствует в двухсторонних учениях с флотами стран-партнеров.

Уточняется, что «Портер» отправлен в Черное море в рамках операции «Атлантическая решимость». Этой операцией США демонстрируют свою приверженность коллективной безопасности своих сателлитов по военному блоку НАТО, а также их поддержку в Европе.

«Американские суда обычно работают в регионе Черного моря с целью укрепления мира и стабильности», — сказано в пресс-релизе Шестого флота.

Напомним, в Черное море регулярно заходят боевые корабли нечерноморских стран-членов Североатлантического альянса. Их пребывание там ограничено 21 сутками согласно конвенции Монтре. Боевое дежурство кораблей НАТО в Черном море, оснащённых противоракетным оружием, является одним из элементов стратегии сдерживания России, которую провозгласил альянс.