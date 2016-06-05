Москва, 5 июня, 2016, 07:09 — ИА Регнум. Сигнал о задымлении в здании общежития МГТУ «Станкин» на улице Студенческая поступил в 03:37 воскресенья, 5 июня. Оперативно прибывшие к месту происшествия бригады пожарников начали эвакуацию жильцов. В общей сложности на улицу было выведено порядка 350 студентов, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр управления кризисных ситуаций МЧС Москвы.

Bridget Coila Задымлённое помещение

Оперативниками был произведено осмотр здания, в результате чего выяснилось, что причиной задымление стало короткое замыкание в одном из плафонов, расположенных на шестом этаже здания. Источник задымления был отключен от сети.

В результате происшествия никто не пострадал.