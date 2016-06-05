Пекин, 5 июня, 2016, 06:52 — ИА Регнум. Любое создание Китаем зоны ПВО над Южно-Китайским морем будет расценено как «провокационный и дестабилизирующий акт». Об этом госсекретарь США Джон Керри заявил в воскресенье, 5 июня, сообщает Reuters.

mod.gov.cn Противовоздушная оборона Китая

Обеспокоенность американских военных вызвали дноуглубительные суда, якобы обнаруженные в акватории Южно-китайского море в районе архипелага Спартли, чья государственная принадлежность оспаривается сразу несколькими странами.

«Мы призываем Китай не продвигаться в одностороннем порядке способами, которые являются провокационными», — говориться в официальном заявлении США.

«Мы будем рассматривать зону ПРО над частями Южно-Китайского моря как провокационные и дестабилизирующие действия, которые будут автоматически повышать напряженность и ставить под вопрос приверженность Китая к дипломатическому урегулированию территориальных споров в Южно-Китайском море.

Ранее Пекин заявлял, что большая часть Южно-Китайского моря, через которое идет активная морская торговля, находится в зоне китайских интересов, и принимать решение о создании либо не создании ПРО Китай намерен самостоятельно.