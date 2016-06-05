Токио, 5 июня, 2016, 06:24 — ИА Регнум. В результате инициативы правительства США японцы являются объектом массовой слежки, заявил экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Он поделился этим разоблачением по видеосвязи из РФ с участниками симпозиума в Токио по проблемам безопасности, пишет The Japan Times.

Jon Rawlinson Улица в Токио, наполненная людьми

По словам Сноудена, американские правительство знает каждую мелочь о японцах: какой религии придерживается каждый житель Японии, кого и кто любит. При этом Сноуден отметил, что сегодня работа властей заключается в слежке за жизнью каждого человека.

Что касается Японии, то, как заявил Сноуден, все, что транслируют пользователи в сети благодаря своим телефонам, может быть на законных основаниях собрана американской разведкой для анализа. В связи с этим экс-сотрудник АНБ Сноуден уверен, что существует низкая заинтересованность японских граждан в контроле над системами обеспечения секретности, а также слабый гражданский контроль над правительством.

В свою очередь, сам бывший работник спецслужб США не раз выражал свою обеспокоенность в вопросу слежки АНБ и даже предпринимал попытку выяснить этот вопрос с руководством, причем делал это Сноуден не менее десяти раз.

Сноуден заявил, что не желает принимать мир, в котором все отслеживается контролируется. Напомним, что сам Эдвард Сноуден жил в Японии на протяжении двух лет: с 2009 по 2011 год.