Саратов, 5 июня, 2016, 06:23 — ИА Регнум. Следователи Следственного комитета России по Саратовской области выясняют обстоятельства гибели 9-летней девочки, причиной смерти которой стало падение на нее металлической конструкции, установленной во дворе дома № 20 по улице 1-й Цементный проезд города Саратов. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

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Как стало известно, трагедия произошла вечером пятницы, 3 июня. На гулявшую во дворе девочку рухнула массивная металлическая конструкция, вследствие чего несовершеннолетняя без сознания была доставлена в больницу. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, в результате которой девочка скончалась в течение часа.

В настоящее время выяснением всех обстоятельств падения тяжелой конструкции заняты специалисты. Назначено судебно-медицинская экспертиза.

Между тем, в СУ СКР по Саратовской области сочли своим долгом напомнить, что безопасность детей — задача взрослых, «в связи с чем, необходимо принимать меры, направленные на обеспечение организации безопасного времяпровождения ребенка, быть максимально внимательными, проявлять бдительность». Значит ли это, что родители должны лично проверять на прочность все металлические конструкции во дворе, где играет их ребенок, осталось неизвестным.