Берлин, 5 июня, 2016, 05:53 — ИА Регнум. В Германии вышел новый вариант Белой книги, документа в соответствии с которым принимаются важнейшие решения в области безопасности страны. Прошлое стратегическое исследование угроз национальной безопасности Германии проводилось в 2006 году. В новой версии документа, составленной министерством обороны страны, Россия перекочевала из партнеров в соперники, сообщает в субботу, 4 июня, немецкая Die Welt.

Михаил Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле. 1943

Работа над 80 страницами Белой книги будет считаться официально законченной после того, как ее утвердит правительство страны. Пока документ находится на согласовании с другими ведомствами, связанными с безопасностью страны, источник приводит десять самых важных вопросов безопасности, нашедших отражение в Белой книге.

Третье место после терроризма и цифровых вирусных атак в списке угроз заняла свое место Российская Федерация. Отныне Москва является не партнером, а соперником Берлина. Причиной тому — действия России в Крыму и на востоке Украины, где Москвой были продемонстрирована «готовность к насильственному обеспечению соблюдения собственных интересов, перемещение находящихся под контролем международного права границ в одностороннем порядке».

Особую озабоченность в Германии вызывает в более широкое использование Россией «гибридных инструментов войны» и «размывание границ между войной и миром». По мнению авторов документа, особой проблемой является использование различных цифровых технологий, с помощью которых оказывается влияние на общественное мнение: от контроля дискуссий в социальных сетях до манипулирования информацией новостных порталов.

«Без фундаментального изменения курса Россия составит в обозримом будущем вызов безопасности нашего континента», — подытоживается в Белой книге.

Далее в качестве угроз Германии источник указывает неустойчивость в государствах-поставщиках беженцев, проблемы иммиграции населения, возрождающейся в обществе радикальный национализм, гонки вооружений и изменения климата.