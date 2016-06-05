Киев, 5 июня, 2016, 05:53 — ИА Регнум. Глава национального института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил на пресс-конференции в Киеве, что у президента Украины Петра Порошенко такое психическое расстройство как позитивная шизофрения. Сообщает сегодня, 5 июня, телерадиокомпания «Звезда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диагноз Петра Порошенко

На пресс-конференции в Киеве Бортник сказал, что Порошенко «как хороший политик» является «позитивным шизофреником». То есть Порошенко, отмечает эксперт, знает, что лжет, но все равно верит в то, о чем говорит.

Глава национального института анализа и менеджмента политики подчеркнул, что глава Украины любит преподносить то или иное событие слишком позитивно. Поэтому любое, даже самое незначительное событие, украинский лидер выдает за весьма выдающееся, крупное достижение всей страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинский президент Петр Порошенко заявил, что главное его достижение на посту главы государства — макрофинансовая стабилизация. Однако для самого украинского населения два года после переворота оказались весьма тяжелыми с финансовой точки зрения. Падение доходов, бедность, рост тарифов, в том числе на газ, — все это особенно остро переживает Украина с 2014 года.