Тбилиси, 5 июня, 2016, 05:19 — ИА Регнум. Священнослужители вместе с паствой сорвали фестиваль рок-музыки в Тбилиси Tbilisi JAM Fest 2016, который должен был проходить в грузинской столице на протяжении двух дней. Информирует об этом сегодня, июня, портал «Грузия Online».

daspunkt Рок-фестиваль

Несмотря на то, что монастырь находится примерно в километре от места проведения фестиваля, по словам священнослужителей, которые прибыли на мероприятие вместе с жителями близлежащих домов, звуки доносятся до самой церкви. Священники также заявили, что рядом расположено кладбище, на котором тоже слышна музыка.

Рок-фестиваль начался в субботу, 4 июня, и должен был закончиться к вечеру 5 июня. На концерт прибыли рок-группы из Швеции, Украины, Армении, Азербайджана, Израиля. Однако многим из них так и не удалось выступить из-за срыва фестиваля.

По словам очевидца, после того, как на концерт прибыли священнослужители вместе с местными жителями, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. В

в результате чего удалось избежать физического столкновения. Также организаторы полагают, что недовольные священнослужители могли быть причастны к прекращению подачи электроэнергии, после чего во время концерта погас свет.

Как заявил собеседник грузинского агентства, данное обстоятельство является «позорным фактов». По сути, концерт был сорван священнослужителями. Так, выступающая на фестивале рок-группа Jinjer написала на своей странице в Facebook, что сожалеет о том, что «в стране, которая кажется цивилизованной, религия владеет большей властью, чем закон».