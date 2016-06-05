Донецк, 5 июня, 2016, 05:11 — ИА Регнум. Военный блок НАТО оказывает Киеву военную поддержку и, следовательно, является врагом ДНР. Об этом глава республики Александр Захарченко, заявил в субботу, 4 июня во время прямой линии с представителями СМИ Донецка, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Indi Samarajiva Поддержка Украины

«НАТО помогает нашим врагам, поэтому косвенно — это наши враги», — считает Захарченко.

Говоря о результатах поддержки киевского режима со стороны США и НАТО, глава республики отметил, что благодаря поставкам различных технических изделий, в частности приборов ночного видения, а также помощи иностранных специалистов, «противник стал наглее… но в коня корм».

Такая западная помощь не приносит пользы украинским военным. «У меня в кабинете лежат трофейный пулемет пехотный американского производства и винтовка М-14. Трофейные американские рации у нас практически в каждом подразделении», — поясняет Захарченко.

Разрешение военного конфликта в Донбассе мирным путем возможно лишь в случае отказа Украины от планов на вхождение в состав Североатлантического альянса. Это одно из условий мирного договора, напоминает источник.