Лондон, 5 июня, 2016, 04:54 — ИА Регнум. В результате опроса аналитической компании Opinium выяснилось, что 43% жителей Великобритании выступают за сохранение членства страны в составе ЕС, в 41% придерживается прямо обратной точки зрения. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает британское агентство Reuters.

Olga Lednichenko Флаги стран Европейского союза

Число тех, кто намерен голосовать за сохранение за Соединенным Королевском членства, за последние две недели увеличилось на 2%. Как заявили в Opinium, такой показатель связан с тем, что была проведена корректировка респондентов.

Корректировка была связана с тем, что было необходимо уменьшить влияние непропорционального числа социально-консервативных участников на итоги исследования. В противном случае большинство респондентов бы проголосовали за выход страны из состава ЕС. Опрос компания проводила с 31 мая по 3 июня.

Референдум по вопросу выхода Великобритании из состава Европейского союза намечен на 23 июня 2016 года. Отметим, что ранее компания ICM проводила по этому поводу опросы граждан. Тогда 45% граждан заявили, что хотят, чтобы Соединенное Королевство вышло из ЕС, 42% изъявили, что желают остаться в составе союза. Неделю назад доля сторонников обоих вариантов была одинаковой — по 45%.