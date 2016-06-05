Киев, 5 июня, 2016, 04:40 — ИА Регнум. Значительные потери личного состава вооруженных сил Украины происходят в небоевых условиях. Вне поля боя погибли более тысячи военнослужащих украинской армии, и около трех тысяч человек получили ранения. Об этом главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил 4 июня в эфире ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на телеканале «112 Украина».

Василий Верещагин. В госпитале (фрагмент). 1901

«Неуставные отношения, небоевые потери, как бесповоротные, так и санитарные, имеют поразительные цифры», — отмечает прокурор. Прокурор не сразу ответил на просьбу ведущей назвать точные цифры небоевых потерь. «Я не хочу ошибиться, это очень большие цифры», — ответил он. «Больше тысячи убитых, около трех тысяч раненых», — пояснил прокурор в ответ на просьбу собеседницы назвать хотя бы порядок небоевых потерь.

«Это разные небоевые ситуации: самоубийство, алкоголизм, неосторожное обращение с оружием, неуставные отношения и тому подобное», — заявил Матиос.

Ведущая также попросила своего собеседника прокомментировать ведущиеся разговоры о контрабанде в АТО, наркотрафике в АТО и подобных вещах, делающих войну на востоке страны привлекательной для ряда групп.

«Я буду говорить непопулярные вещи», — предварил свой ответ главный военных прокурор. По его словам одно ведомство в 600 человек не в состоянии справиться с такой масштабной общественной и государственной проблемой. «Только система жесткой войсковой дисциплины и неотвратимости наказания за военные и служебные преступления» может противостоять людям, наживающимся на войне.