Вашингтон, 5 июня, 2016, 04:36 — ИА Регнум. Североатлантический альянс имеет право проводить учения в любом регионе присутствия, заявил командующий учениями ВМС НАТО Baltops американский вице-адмирал Джеймс Фогго. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает RT.

Michael T. Crawford Учения НАТО

НАТО, говорит Фогго, организует военные учения везде, где есть силы альянса, то есть по всем европейским странам, включая морские территории. Американский вице-адмирал отметил, что Россия поступает таким же образом.

«Так что у них учения проходят так же регулярно, как и у нас. Я полагаю, что у каждого государства, у каждых военно-морских сил есть право проводить учения. Этим мы как раз и занимаемся», — подчеркнул Джеймс Фогго.

Напомним, что в пятницу, 3 июня, начались морские учения Baltops-2016. Они продлятся до 19 июня. В мероприятии принимают участие 50 кораблей, 60 воздушных суден, 18 государств и партнеров организации. Североатлантического альянса НАТО организует учения в территориальный водах Балтийского моря Швеции, Эстонии, Польши, Финляндии.

При этом важно отметить, что американские власти не раз выступали с критикой в адрес России из-за военных учений на территории самой страны. Например, в 2014 году представитель Госдепа Джен Псаки заявила, что США будут расценивать как провокацию любые российские военные учения, даже если они будут проходить на территории самой РФ.