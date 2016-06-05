Анкара, 5 июня, 2016, 04:04 — ИА Регнум. Самолет Airbus A300 затоплен в Эгейском море у юго-западного побережья Турции в районе курорта Кушадасы. Процесс погружения воздушного судна длился около 2,5 часа, сообщает местная Daily Sabah.

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Сообщается, что 54-метровый лайнер с размахом крыльев 44 метра станет самым большим самолетом, используемым в качестве искусственного рифа. Стоимость воздушного судна оценивается в 270 тысяч турецких лир (более 90 тысяч долларов).

Процесс погружения лайнера занял более двух часов, превратившись в шоу для туристов и местных жителей. В операции участвовали подъемные краны и водолазы. К частям самолета были привязаны плавающие

Данные проект позволит существенно увеличить подводное разнообразие в районе курорта Кушадасы и привлечь туристов-дайверов.

Это далеко не первый самолет, которым украшают подводные ландшафты у турецких берегов. Ранее уже было затоплено три малогабаритных самолета у берегов провинции Анталья. Еще один самолет служит искусственным рифом у северо-западного побережья страны.